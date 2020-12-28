Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 декабря

Скончались два пациента.

По данным на утро 28 декабря в Кемеровской области выявили 141 новый случай заражения COVID-19.

«Междуреченск — 20, Новокузнецк — 19, Кемерово — 19, Киселёвск — 18, Ленинск-Кузнецкий — 13, Белово — 11, Мыски — 10, Берёзовский — 4, Калтан — 4, Юрга — 4, Краснобродский — 2, Осинники — 2, Полысаево — 2, Беловский район — 2, Новокузнецкий район — 2, Таштагольский район — 2, Прокопьевск — 1, Анжеро-Судженск — 1, Кемеровский муниципальный округ — 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1, Мариинский район — 1, Топкинский муниципальный округ — 1, Юргинский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

Два пациента скончались. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 25 468 случаев коронавируса: 2 702 человека получают медицинскую помощь, 22 305 выздоровели, 461 скончался.