В Берёзовском трое детей серьёзно пострадали на пожаре

В МЧС рассказали подробности трагедии.

Утром 28 декабря в Берёзовском на улице Милицейской произошёл пожар в частном доме. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии на Милицейской улице поступил в 7:17.

«Горел одноэтажный дом с мансардой. На момент прибытия первого подразделения дом был объят пламенем. В результате пожара он полностью сгорел. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек — двое взрослых и трое детей», — рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пострадали четыре человека, из них трое детей — два мальчика 5 и 7 лет и девочка 8 лет. Все они госпитализированы в стационар в тяжёлом состоянии. Мужчина 1983 года рождения от госпитализации отказался.

В качестве предварительной причины пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.