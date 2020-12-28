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В Кузбассе разрешили проводить массовые новогодние мероприятия

28 декабря 2020 в 13:20

Но только на открытом воздухе.

В Кузбассе внесены изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу. Так, теперь разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

«С 28 декабря по 7 января разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества с участием граждан. Участники мероприятий обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра», — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Планы праздничных мероприятий в настоящее время утверждаются в каждом муниципалитете.

А вот предприятиям общепита 7 января разрешено работать до 3:00, однако только при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и рекомендаций Роспотребнадзора.


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