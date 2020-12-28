В новогоднюю ночь в Кемерове ограничат движение по Советскому проспекту

Из-за проведения праздничных мероприятий.

В ночь с 31 декабря на 1 января из-за проведения на площади Советов праздничных мероприятий будет ограничено движение.

«Для организации праздника с 22:00 до 6:00 по проспекту Советскому — от улицы Красной до улицы 50 лет Октября — будет ограничено движение автотранспорта, об этом автомобилистов предупредят временные дорожные знаки», — сообщили в администрации города.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь на линию выйдут 26 автобусов по девяти маршрутам. Они развезут отдыхающих и празднующих кемеровчан практически во все районы города. С расписанием можно ознакомиться на сайте УЕЗТУ и официальном сайте администрации города в разделе «Актуально» («Новый год»).