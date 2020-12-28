В Мариинске водитель грузовика сбил 17-летнюю девушку

Пострадавшую на скорой увезли в больницу.

В Мариинске водитель автомобиля Mitsubishi Fuso сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку. Как сообщили в ОГИБДД по Мариинскому району, ДТП произошло 25 декабря около 13:50 на улице Ленина в районе дома № 12.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Fuso, двигаясь по направлению от улицы 50 лет Октября в сторону улицы Рабочей, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо», — сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую на скорой увезли в больницу. В Мариинской горбольнице по характеру травм медиками было назначено амбулаторное лечение.

Фото: ГИБДД Мариинска.