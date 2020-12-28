В Ленинске-Кузнецком три дома остались без отопления в мороз

Произошёл порыв теплосети.

В понедельник, 28 декабря, в Ленинске-Кузнецком лопнула труба теплосети, без отопления остались три дома. В то время как температура в городе ниже 40 градусов.

Информация о случившемся распространилась в социальных сетях.

«Авария произошла на улице Коростылёва. В данный момент порыв обнаружен и устраняется. Закончить все работы планируется до конца дня, после этого тепло начнёт поступать к домам», — цитирует комментарий администрации Ленинска-Кузнецкого Сибдепо.

Как пишет издание, в tg-канале «Кузбасский Эльф» также появились сведения о том, что без отопления осталась центральная районная больница, однако эта информация не соответствует действительности.

«У ЦРБ своя собственная котельная со своей теплоцентралью, и с ней всё в порядке, никаких аварий там не было. Путаница, скорее всего, возникла из-за того, что здание больницы стоит на улице Суворова недалеко от места прорыва», — пояснили порталу власти.