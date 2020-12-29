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В Новокузнецке ревнивец швырнул возлюбленную в витрину

29 декабря 2020 в 09:55

Женщине потребовалась защита.

В Новокузнецке мужчина на почве ревности избил возлюбленную. Инцидент произошёл днем в торговом центре Новокузнецка.

«Пара пришла в магазин за покупками. В процессе мужчина затеял конфликт на почве ревности. В результате чего ударил возлюбленную головой о витрину на глазах у людей и силой пытался вывести из здания. Работники магазина, ставшие очевидцами, вызвали экипаж Росгвардии», - рассказали в ведомстве.

Потерпевшую сотрудники вневедомственной охраны обнаружили на парковке ТЦ. 34-летняя местная жительница просила защитить её от агрессивного возлюбленного.

Ревнивца задержали, им оказался 35-летний житель Астраханской области. Гостя Кузбасса передали в правоохранительные органы с целью проведения процессуальной проверки.


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