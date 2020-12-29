Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 декабря

Скончались два пациента.

По данным на утро 29 декабря в Кемеровской области выявили 139 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 23, Междуреченск — 22, Кемерово — 20, Белово — 13, Мыски — 13, Прокопьевск — 8, Таштагольский район — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Осинники — 6, Новокузнецкий район — 4, Киселёвск — 4, Калтан — 3, Гурьевский муниципальный округ — 2, Юрга — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2, Кемеровский муниципальный округ — 1, Берёзовский — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 25 607 случаев коронавируса: 2 688 человек получают медицинскую помощь, 22 456 выздоровели, 463 скончались.