В Шерегеше прохожие нашли на улице тело мужчины

Без видимых следов насильственной смерти.
Утром 28 декабря в Таштагольском районе во дворе дома было обнаружено тело мужчины. О происшествии сообщает Газета Кемерова со ссылкой на оперативную сводку администрации района.
«11:45, посёлок Шерегеш, улица 40 лет Октября, во дворе дома найден труп без видимых следов насильственной смерти — мужчина (1938 г. р.), проживал в соседнем доме», — говорится в официальном сообщении в Instagram.
В настоящее время выясняются все обстоятельства трагического инцидента.
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