В Шерегеше прохожие нашли на улице тело мужчины

Без видимых следов насильственной смерти.

Утром 28 декабря в Таштагольском районе во дворе дома было обнаружено тело мужчины. О происшествии сообщает Газета Кемерова со ссылкой на оперативную сводку администрации района.

«11:45, посёлок Шерегеш, улица 40 лет Октября, во дворе дома найден труп без видимых следов насильственной смерти — мужчина (1938 г. р.), проживал в соседнем доме», — говорится в официальном сообщении в Instagram.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагического инцидента.