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В Кузбассе за сутки госпитализировали 17 человек с обморожениями

29 декабря 2020 в 13:58

За помощью обратились 29 пострадавших.

В понедельник, 28 декабря, в Кузбассе 29 человек обратились за помощью к медикам из-за переохлаждения и обморожений. Как сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф, среди пострадавших был один ребёнок. Пять человек из общего числа находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что 17 человек были госпитализированы.

«В преддверии праздников, напоминаем, что нахождение на улице в состоянии алкогольного опьянения крайне нежелательно — ваш организм не чувствует холода, что, зачастую и приводит к холодовой травме. Одежда и обувь должна соответствовать температуре воздуха на улице. Регулярно проверяйте, не белеют ли открытые части тела — нос, уши, щеки и т. д. Периодически растирайте их руками», — напомнили в центре медицины катастроф.

При замерзании медики рекомендуют вернуться домой или согреться в тёплом помещении. В случае появления признаков холодовой травмы или переохлаждения необходимо сразу обращаться за помощью к врачу.


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