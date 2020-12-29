В Анжеро-Судженске рухнула опора ЛЭП

Без тепла в -40 остались несколько районов.

ЧП произошло в Анжеро-Судженске в воскресенье, 27 декабря. Ночью здесь аварийно отключилась подстанция, из-за чего в -40 градусов остались без тепла часть Анжеро-Судженска, а также посёлки Мишиха и Голубовский.

Выяснилось, что произошло повреждение опоры 35 киловольт. К ликвидации аварии приступили незамедлительно, отметил градоначальник. Устранением обрыва кабеля занимались две бригады филиала «Россети Сибирь — Кузбассэнерго — РЭС». В это же время аварийная служба «Кузбасской энергосетевой компании» проводила резервное переподключение потребителей, в течение двух часов удалось восстановить работу теплоцентрали.

«О причинах случившегося пока говорить рано. В настоящее время следственный комитет совместно с прокуратурой проводят проверку», — прокомментировал мэр города Александр Рыбалко.

Для подключения обогатительной фабрики пришлось запустить турбины ТЭЦ. При этом осложняли ситуацию экстремально низкие температуры, сохранялась угроза всему городскому хозяйству. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать.

Фото: соцсети.