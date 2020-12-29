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В Кузбассе заживо сгорели два взрослых и два ребенка

29 декабря 2020 в 15:47

Трупы обнаружили уже после ликвидации пожара.

Трагическое ЧП произошло в Анжеро-Судженске на улице Гастелло. Во вторник, 29 декабря, около 9:38 здесь загорелся частный дом.

«Оперативные службы отреагировали вовремя, но оказалось слишком поздно, огонь забрал сразу четыре жизни. Предварительно, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации печного оборудования», – рассказал мэр города Александр Рыбалко.

В доме были обнаружены тела 23-летнего мужчины и 22-летней женщины, детей двух и четырех лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Родственникам погибших будет оказана материальная помощь. Также власти сообщили, что в ближайшее время будет проведен рейд по домам с маленькими детьми.

По предварительным данным очаг возгорания располагался около отопительной печи, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления. В Ближайшее время будет проведен ряд экспертиз.

 

Фото: соцсети.


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