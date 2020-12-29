В Кузбассе заживо сгорели два взрослых и два ребенка

Трупы обнаружили уже после ликвидации пожара.
Трагическое ЧП произошло в Анжеро-Судженске на улице Гастелло. Во вторник, 29 декабря, около 9:38 здесь загорелся частный дом.
«Оперативные службы отреагировали вовремя, но оказалось слишком поздно, огонь забрал сразу четыре жизни. Предварительно, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации печного оборудования», – рассказал мэр города Александр Рыбалко.
В доме были обнаружены тела 23-летнего мужчины и 22-летней женщины, детей двух и четырех лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Родственникам погибших будет оказана материальная помощь. Также власти сообщили, что в ближайшее время будет проведен рейд по домам с маленькими детьми.
По предварительным данным очаг возгорания располагался около отопительной печи, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления. В Ближайшее время будет проведен ряд экспертиз.
Фото: соцсети.
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