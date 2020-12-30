Кузбасс получил 10 городских и пригородных автобусов

Их направят в автотранспортные предприятия региона по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

Муниципалитеты Кузбасса получили 8 городских и 2 пригородных автобуса НефАЗ.

«В соответствии с планом масштабного обновления общественного транспорта для Кузбасса закуплена комфортная вместительная техника российского производства. Общая стоимость поступивших сегодня автобусов — более 93,4 миллиона рублей. На модернизацию транспортных предприятий из бюджета области направлено 7 миллиардов рублей, это позволит к 300-летию региона обновить автопарк на 60%», — сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Новые транспортные единицы направят в автотранспортные предприятия региона по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

Так, в Берёзовский и Топки направят по одному городскому дизельному автобусу НефАЗ. Ещё шесть автобусов — стоимостью более 9,8 миллиона рублей каждый — выйдут на городские маршруты Прокопьевска. Каждый из них стоит более 8,8 миллиона рублей. Автобус вмещает 96 человек, транспорт работает на дизельном топливе и соответствует экологическому классу Евро-5.

Пригородные автобусы марки НефАЗ стоимостью более 8,5 млн рублей за единицу получили в автотранспортные предприятия Кемерова и Прокопьевска: в каждом автобусе 44 посадочных места, техника работает на экологичном газовом топливе.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.