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Суд заставил мать 3-летнего ребёнка из Белова вернуть «путинские выплаты»

30 декабря 2020 в 12:48

Горожанка получила их незаконно.

Жительница Белова, лишённая родительских прав, незаконно получила так называемые «путинские» выплаты, введённые во время весеннего локдауна для поддержки населения страны.

Нарушения выявились в ходе проверки. Выяснилось, что в 2019 году лишённая родительских прав на трёхлетнего ребёнка женщина подала заявление на выплату пособия. В пенсионном органе, осуществлявшем перечисление средств, сведений об ограничении в родительских правах не было. Так как решение вынес суд другой территории. В результате женщина получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Когда аферу раскрыли, прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с «матери» сумму неосновательного обогащения. В итоге что суд полностью удовлетворил исковые требования и взыскал десять тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу оно будет предъявлено к исполнению.

 


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