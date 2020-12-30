Суд заставил мать 3-летнего ребёнка из Белова вернуть «путинские выплаты»

Горожанка получила их незаконно.

Жительница Белова, лишённая родительских прав, незаконно получила так называемые «путинские» выплаты, введённые во время весеннего локдауна для поддержки населения страны.

Нарушения выявились в ходе проверки. Выяснилось, что в 2019 году лишённая родительских прав на трёхлетнего ребёнка женщина подала заявление на выплату пособия. В пенсионном органе, осуществлявшем перечисление средств, сведений об ограничении в родительских правах не было. Так как решение вынес суд другой территории. В результате женщина получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Когда аферу раскрыли, прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с «матери» сумму неосновательного обогащения. В итоге что суд полностью удовлетворил исковые требования и взыскал десять тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу оно будет предъявлено к исполнению.