Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 30 декабря в Кемеровской области выявили 142 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово – 38, Новокузнецк – 33, Мыски – 15, Осинники – 12, Междуреченск – 12, Белово – 9, Киселёвск – 3, Лениск-Кузнецкий – 3, Новокузнецкий район – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Прокопьевск – 2, Таштагольский район – 2, Берёзовский – 1, Юрга – 1, Юргинский муниципальный округ – 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания нервной системы. Она проживала в Белове. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске. У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тисуле.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 25 749 случаев коронавируса: 2 642 человека получают медицинскую помощь, 22 641 выздоровел, 466 скончались.