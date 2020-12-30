В южной столице Кузбасса собрали гигантскую автоёлку

Жители Новокузнецка делятся в соцсетях фото и видео с недавнего флешмоба.
Жители Новокузнецка собрали автоёлку из нескольких десятков автомобилей. Флешмоб состоялся вечером 25 декабря. Принять участие в мероприятии могли все желающие.
По словам участников, зрелище получилось красочным и незабываемым. Завершилась «сборка» ёлки праздничным салютом.
Фото и видео флешмоба кузбассовцы делятся в соцсетях.
Фото: vk.com/zap_42
Видео: vk.com/miha_tut
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