Блог с тобой ›› Новости ›› В южной столице Кузбасса собрали гигантскую авт...

В южной столице Кузбасса собрали гигантскую автоёлку

30 декабря 2020 в 13:45

Жители Новокузнецка делятся в соцсетях фото и видео с недавнего флешмоба.

Жители Новокузнецка собрали автоёлку из нескольких десятков автомобилей. Флешмоб состоялся вечером 25 декабря. Принять участие в мероприятии могли все желающие.

По словам участников, зрелище получилось красочным и незабываемым. Завершилась «сборка» ёлки праздничным салютом.

Фото и видео флешмоба кузбассовцы делятся в соцсетях.

 

 

 

 

Фото: vk.com/zap_42

Видео: vk.com/miha_tut


Читайте также

Content
В Анжеро-Судженске рухнула опора ЛЭП
Content ui 5feae50b6de121.68855709
В Кузбассе заживо сгорели два взрослых и два ребенка
Content 16485ae0 49b6 11eb 9b88 174fa36137e0
Кузбасс получил 10 городских и пригородных автобусов
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 декабря

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?