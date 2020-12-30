В Новокузнецке ребенок опрокинул на себя кипяток

Малыша экстренно госпитализировали.

В Кузбассе маленькому ребёнку понадобилась срочная помощь медиков после того, как он ошпарился кипятком. Как сообщили в пресс-службе областного центра медицины катастроф, инцидент произошёл в Новокузнецке.

«Ребёнок в возрасте год и четыре месяца опрокинул на себя кружку с кипятком. Был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

По словам медиков, это не единичный случай - врачам скорой помощи приходится отрабатывать по два-три похожих вызова в сутки. Родителей призвали быть максимально внимательными и тщательнее присматривать за маленькими детьми.