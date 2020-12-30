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В Кузбассе на дороге сгорел автобус

30 декабря 2020 в 15:38

Специалисты устанавливают причину случившегося.

30 декабря в Новокузнецке на дороге загорелся автобус. ЧП произошло на Ильинском мосту. на месте работали спасатели. Как сообщили очевидцы, транспортное средство получило серьёзные повреждения.

В ГУ МЧС подтвердили факт пожара и сообщили, что на месте работают сотрудники оперативной службы. Подробности о причине пожара и наличии пострадавших пока не сообщаются

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области факт пожара подтвердили.

 

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass


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