В Кузбассе на дороге сгорел автобус

Специалисты устанавливают причину случившегося.

30 декабря в Новокузнецке на дороге загорелся автобус. ЧП произошло на Ильинском мосту. на месте работали спасатели. Как сообщили очевидцы, транспортное средство получило серьёзные повреждения.

В ГУ МЧС подтвердили факт пожара и сообщили, что на месте работают сотрудники оперативной службы. Подробности о причине пожара и наличии пострадавших пока не сообщаются

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области факт пожара подтвердили.

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass