Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 января

Скончался один пациент.

На утро 4 января в Кемеровской области ещё у 131 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 38, Кемерово — 33, Междуреченск — 20, Белово — 8, Прокопьевск — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Мыски — 5, Калтан — 4, Киселевск — 1, Полысаево — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент с COVID-19.

«У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 26 427 случаев коронавируса: 23 401 выздоровели, 476 скончались.