Спасатели пришли на помощь кемеровским уткам

На Искитимке почти замерзла полынья.

В Кемерове на Искитимке во время морозов почти замёрзла полынья. На помощь уткам, которые обитали в городской реке, пришли спасатели.

«Спасатели вооружились топорами и бензопилами и расширили её. В итоге площадь открытой воды увеличилась на несколько метров. Теперь пернатые смогут спокойно дозимовать до весны», — рассказал в Instagram мэр города Илья Середюк.

Ранее сотрудники департамента охраны объектов животного мира привезли уткам 6 мешков овса. По словам специалистов, птицам этого должно хватить до конца зимы. Высыпать корм на берег будут по мере необходимости сотрудники парка.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk