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Спасатели пришли на помощь кемеровским уткам

04 января 2021 в 15:52

На Искитимке почти замерзла полынья.

В Кемерове на Искитимке во время морозов почти замёрзла полынья. На помощь уткам, которые обитали в городской реке, пришли спасатели.

«Спасатели вооружились топорами и бензопилами и расширили её. В итоге площадь открытой воды увеличилась на несколько метров. Теперь пернатые смогут спокойно дозимовать до весны», — рассказал в Instagram мэр города Илья Середюк.

Ранее сотрудники департамента охраны объектов животного мира привезли уткам 6 мешков овса. По словам специалистов, птицам этого должно хватить до конца зимы. Высыпать корм на берег будут по мере необходимости сотрудники парка.

 

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk


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