Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 января

Скончались три пациента.

На утро 5 января в Кемеровской области ещё у 127 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 27, Кемерово — 22, Междуреченск — 17, Мыски — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Белово — 6, Юрга — 6, Таштагольский МР — 5, Осинники — 5, Прокопьевск — 4, Киселёвск — 3, Полысаево — 3, Яшкинский МО — 3, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Топкинский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Тайга — 1, Краснобродский — 1, Калтан — 1, Берёзовский — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Полысаеве. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Ленинске-Кузнецком», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 26 554 случаев коронавируса: 23 543 человек выздоровели, 479 скончались.