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В Мариинской колонии один осуждённый до смерти избил другого

05 января 2021 в 16:08

Вынесен приговор.

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении 25-летнего осуждённого, до смерти избившего другого осуждённого.

Напомним, смертельная драка произошла в Мариинске в сентябре 2019 года. Тогда 25-летний мужчина пригласил для разговора другого осуждённого, который недавно прибыл этапом в исправительное учреждение. У них возник конфликт на почве социального статуса прибывшего мужчины, который показался другому слишком высоким с учётом статьи уголовного закона. Произошла драка, и потерпевший на время потерял сознание.

«Мужчина отказался от вызова врача, а на следующее утро не смог подняться с кровати, и его увезли в реанимацию городской больницы, где через некоторое время он скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся  отёком головного мозга», - рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

В суде подсудимый признал вину лишь частично – он заявил, что оборонялся. Однако суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.


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