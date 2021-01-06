Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 января

Скончались два пациента.

На утро 6 января в Кемеровской области ещё у 124 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Междуреченск — 20, Новокузнецк — 19, Кемерово — 18, Прокопьевск — 9, Белово — 7, Юрга — 6, Осинники — 5, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Ленинск-Кузнецкий МО — 4, Берёзовский — 3, Киселёвск — 3, Краснобродский — 3, Беловский МР — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Топкинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Тисульский МР — 2, Тяжинский МО — 2, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента с COVID-19.

«У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болензь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 26 678 случаев коронавируса: 23 678 человек выздоровели, 481 скончался.