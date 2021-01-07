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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Рождеством

07 января 2021 в 09:28

Он напомнил о смысле одного из главных христианских праздников.

Сергей Цивилёв поздравил кузбассовцев с Рождеством и напомнил о смысле одного из главных христианских праздников.

Как отметил губернатор, для многих из нас рождественские дни - это время тёплых встреч с близкими, подарков, добрых семейных традиций.

«Светлые символы Рождества пробуждают в наших сердцах самые искренние чувства — мир и гармонию, веру и надежду на лучшее. Этот праздник напоминает нам об истинных ценностях — о любви, милосердии и сострадании.  Он даёт нам возможность задуматься о том, насколько важно дарить радость окружающим, относиться друг к другу с пониманием и терпением», — отметил глава региона.

Сергей Цивилев пожелал кузбассовцам здоровья, счастья и процветания, а также выразил надежду, что праздник объединит всех людей в стремлении к добру.

 

Фото, видео: vk.com/tsivilev42


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