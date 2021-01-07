Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 января

Скончались два пациента.

На утро 7 января в Кемеровской области ещё у 120 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 24, Междуреченск – 19, Кемерово – 16, Белово – 10, Прокопьевск – 8, Осинники – 7, Калтан – 6, Кемеровский муниципальный округ – 5, Новокузнецкий район – 5, Мыски – 4, Юрга – 3, Яшкинский район – 3, Киселёвск – 2, Берёзовский – 1, Краснобродский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Таштагольский район – 1, Тисульский муниципальный округ – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 26 798 случаев коронавируса: 2 495 человек получают медицинскую помощь, 23 820 выздоровели, 483 скончались.