Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 января

Скончались ещё два пациента.

На утро 8 января в Кемеровской области ещё у 118 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 30, Междуреченск — 12, Осинники — 9, Белово — 7, Мыски — 7, Калтан — 5, Прокопьевск — 5, Новокузнецкий МР — 3, Анжеро-Судженск — 2, Березовский — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Полысаево — 1, Кемеровский МО — 1, Беловский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались ещё два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Тяжинском районе», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 26 916 случаев коронавируса: 2496 человек получают медицинскую помощь, 23935 выздоровели, 485 скончались.