В Кузбассе выявили один завозной случай лихорадки Денге

В Роспотребнадзоре подвели итоги работы санитарно-карантинного контроля в аэропортах Кузбасса в 2020 году.

В региональном ведомстве рассказали о проверках в аэропортах, досмотре самолётов и выявленных случаях инфекционных заболеваний. Так, наряду с коронавирусом, подозрение на который определялось о пассажиров воздушных гаваней в течение года, по итогам проверок выявлен одни случай опасной лихорадки.

В частности, в 2020 году на территории Кемеровской области — Кузбасса зарегистрирован один завозной случай инфекционного заболевания, требующего проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации — лихорадки Денге.

«Количество пассажиров и членов экипажей, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний в аэропортах Кемерова и Новокузнецка, по итогам 2020 года составило 42 678 человек (Кемерово — 29 600, Новокузнецк — 13 078). Для сравнения: в 2019-м этот показатель составлял 224 262 человека, 2018 году — 214 837 человек. Статистика ощутимо упала в связи с ограничением на полёты и закрытием границ популярных у туристов стран на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сократилось и количество досмотренных транспортных средств, осуществляющих международные перевозки авиапассажиров: в 2020 году их было 228, в 2019-м — 966, в 2018-м — 954.