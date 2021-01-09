Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 января

Скончались ещё два пациента.

На утро 9 января в Кемеровской области ещё у 116 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 28, Междуреченск — 17, Мыски — 9, Калтан — 7, Белово — 6, Кемеровский МО — 5, Березовский — 3, Юрга — 3, Осинники — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Новокузнецкий МР — 1, Тяжинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались ещё два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой болезни и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове. У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни лёгких. Она проживала в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 27 032 заболевших коронавирусом: 2429 человек получают медицинскую помощь, 24 116 выздоровели, а 487 скончались.