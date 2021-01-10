Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 января

Скончался один пациент.

На утро 10 января в Кемеровской области ещё у 114 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 21, Междуреченск — 21, Кемерово — 17, Мыски — 7, Белово — 6, Осинники — 6, Киселёвск — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Калтан — 4, Юрга — 4, Берёзовский — 3, Таштагольский МР — 3, Прокопьевск — 2, Кемеровский МО — 2, Мариинский МР — 2, Новокузнецкий МР — 2, Топкинский МО — 2, Тисульский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался ещё один пациент с COVID-19.

«У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 27 146 заболевших коронавирусом: 2437 человек получают медицинскую помощь, 24 221 выздоровели, 488 скончались.