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Кемеровчанка поссорилась с мужчиной и выпала из окна седьмого этажа

11 января 2021 в 09:42

Женщина скончалась.

В Кемерове из окна общежития по проспекту Ленина 135а выпала молодая женщина. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах с места происшествия видно, как женщина в одном нижнем белье лежит в сугробе под окнами многоэтажки. По словам свидетелей, она выпала из окна седьмого этажа, при этом осталась жива, но получила серьёзные травмы. Однако в полиции сообщили, что горожанка умерла.

"Горожанка выпала из окна седьмого этажа. Личность погибшей установлена, ей было 27 лет. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения", — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что инциденту предшествовала ссора с мужчиной. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Кадр: vk.com/inc_kuzbass


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