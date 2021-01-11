Кемеровчанка поссорилась с мужчиной и выпала из окна седьмого этажа

Женщина скончалась.

В Кемерове из окна общежития по проспекту Ленина 135а выпала молодая женщина. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах с места происшествия видно, как женщина в одном нижнем белье лежит в сугробе под окнами многоэтажки. По словам свидетелей, она выпала из окна седьмого этажа, при этом осталась жива, но получила серьёзные травмы. Однако в полиции сообщили, что горожанка умерла.

"Горожанка выпала из окна седьмого этажа. Личность погибшей установлена, ей было 27 лет. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения", — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что инциденту предшествовала ссора с мужчиной. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Кадр: vk.com/inc_kuzbass