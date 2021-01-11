Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 января

Скончались два пациента.

По данным на утро 11 января в Кемеровской области выявили 111 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 22, Кемерово — 18, Междуреченск — 14, Осинники — 9, Белово — 5, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Полысаево — 4, Краснобродский — 3, Мыски — 3, Прокопьевск — 3, Юрга — 3, Ижморский муниципальный округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Киселёвск — 2, Беловский район — 2, Кемеровский муниципальный округ — 2, Яшкинский муниципальный округ — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 27 257 случаев коронавируса: 2 406 человек получают медицинскую помощь, 24 331 выздоровели, 490 скончались.