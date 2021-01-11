В Кемеровском районе собака загрызла годовалую девочку

Трагедия произошла в канун Нового года.

В канун Нового года, 31 декабря, в одном из частных домов Кемеровского муниципального округа собака загрызла годовалого ребенка. По факту гибели девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом. Она передала ребёнка бабушке и вышла во двор. В жилище в одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил животное», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Следователям предстоит выяснить, проявляла ли собака агрессию ранее и предпринимались ли хозяевами необходимые меры безопасности для нахождения в доме детей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Уже установлено, что семья погибшей характеризуется положительно.