Кузбассовцы раскопали чужую могилу, чтобы похоронить в ней ещё одного человека

Братьям вынесен приговор.

В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор двум братьям 33 и 37 лет. Мужчины самовольно раскопали чужую могилу.

«В марте прошлого года в полицию обратилась женщина, которая сообщила о неизвестных, повредивших могилу её матери. По горячим следам злоумышленники были задержаны — ими оказались двое местных жителей, подрабатывающих в одном из похоронных агентств», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что обвиняемые получили заказ на захоронение невостребованного тела. Чтобы облегчить себе работу, они не стали копать новую могилу, а вскрыли свежее захоронение, где ранее была похоронена мать заявительницы, планируя положить туда второй гроб, однако сделать это не успели.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. В итоге суд признал виновными по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и приговорил каждого из братьев к полутора годам лишения свободы условно. Кроме того, они должны возместить пострадавшей моральный и материальный ущерб на сумму в 31 000 рублей.