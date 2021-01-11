Власти Кузбасса рассказали о мерах, предпринимаемых для улучшения качества воздуха

Обращение жителя региона прокомментировал с соцсетях Илья Середюк.

Глава города Кемерово прокомментировал в соцсетях возмущение горожан экологической ситуацией в городе. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Так, жители интересуются, способны ли власти города оказать влияние на работу промпредприятий и каким образом администрация города контролирует снижение выбросов.

В ответ мэр объяснил, что такое режим НМУ и сообщил, что в январе все предприятия обязательно отчитаются в администрации о выбросах.

«В период НМУ (неблагоприятных метеорологических условий) вводится один из трёх режимов ограничений. До предприятий доводятся обязательные к исполнению указания по сокращению деятельности отдельных установок, вплоть до сварочных работ. Тем не менее, непрерывные производства не могут остановить производство в целом. Отбор проб воздуха производится в нескольких точках города. Кроме производств, загрязнителями окружающей среды выступает транспорт, движение которого ограничить мы не можем, и постепенно переводим на газомоторное топливо. А также частный сектор (в городе у нас около 30 000 домов) с печным отоплением, который либо надо сносить и застраивать новым современным жильем, что происходит не так быстро, либо газифицировать», — цитирует издание ответа мэра Кемерова.

Также он отметил, что в 2021 году планируется усилить работу с предприятиями по закупке современных фильтров и улучшению экологии.