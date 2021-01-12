В центре Кемерова трамвай сбил пешехода

Женщина переходила дорогу по переходу.

Утром 12 января в Кемерове на Дзержинского трамвай сбил женщину. По данным «Кемеровской электротранспортной компании». ДТП произошло в 7:52. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, в этот момент её сбил трамвай.

Пострадавшей потребовалась медпомощь.

«Пострадавшей вызвали скорую помощь, медики доставили горожанку в больницу для обследования», — пояснили в КЭТК.

Отмечается, что из-за случившегося простой трамваев на том участке составил около 50 минут – с 7:52 до 8:40.