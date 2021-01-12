Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 января

Один пациент скончался.

По данным на утро 12 января в Кемеровской области выявили 110 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 25, Междуреченск — 19, Кемерово — 19, Белово — 8, Осинники — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Калтан — 4, Киселёвск — 4, Новокузнецкий район — 4, Юрга — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Мыски — 2, Яшкинский муниципальный округ — 2, Анжеро-Судженск — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Беловский район — 1, Тисульский муниципальный округ — 1, Тяжинский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Один пациент скончался.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 27 367 случаев коронавируса: 2 432 человека получают медицинскую помощь, 24 444 выздоровели, 491 скончался.