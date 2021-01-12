Кемеровскую больницу оштрафовали из-за тараканов

Их обнаружили в палатах, столовой и душевой.

В ноябре 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили нарушения санитарных норм в гинекологическом отделении ГАУЗ «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского».

Как следует из материалов дела Рудничного районного суда Кемерова, в одной из палат, столовой и душевой обнаружили мёртвых рыжих тараканов. Кроме того, на насекомых пожаловался пациент другой палаты. Эксперты также установили, что в помещениях отделения не провели герметизацию отверстий в местах прохождения коммуникаций, там имелись дефекты поверхности стен, потолков, отверстия и крупные щели.

Отмечается, что в судебном заседании защитник юридического лица вину признал, указал, что юридическим лицом приняты меры по устранению допущенных нарушений. В частности, заключен и исполняется договор со сторонней организацией на проведение дезинсекционных работ, приобретены ёмкости с плотно закрывающимися крышками для сбора отходов, приняты меры по заключению договора с подрядной организацией на проведение ремонта в помещениях гинекологического отделения.

В итоге суд признал виновным медицинское учреждение в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. В качестве наказания организации назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.