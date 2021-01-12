Полицейские рассказали, сколько ножевых ранений нанесли друг другу кузбассовцы в праздники

Лидирует Новокузнецк.

В Росгвардии Кузбасса подсчитали, сколько раз экипажи выезжали на происшествия с применением ножа в период новогодних праздников. Всего их было 14: по два случая ножевых ранений в праздники произошли в Ленинске-Кузнецком и Мариинске, по одному в Анжеро-Судженске, Топках, Тяжине, Прокопьевске. При этом есть явный лидер – в Новокузнецке от ножевых ранений пострадали шесть местных жителей.

Причиной стали бытовые конфликты во время распития спиртных напитков. При этом треть конфликтов происходила на почве ревности.

«В основном ножевые ранения причиняли мужчины, но был и случай с 42-летней женщиной в Прокопьевске. Она причинила ножевое ранение своим 45-летним приятелю и приятельнице из-за словесной ссоры во время застолья», —пояснили в ведомстве.

Всем потерпевшим, которые получили в ходе конфликтов различные ножевые ранения, была оказана медицинская помощь. Подозреваемые были задержаны и переданы полиции.

Примечательно, что в столице области не было ни одного случая разборок с применением ножа.