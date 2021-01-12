Более 300 новых автобусов получит Кузбасс в 2021 году

Общее количество новых автобусов, поставленных в регион, составит 1 100.

В этом году в Кемеровской области продолжится серьёзное обновление автопарка. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году Кузбасс получит 305 автобусов.

«В 2020 году в Кузбассе отремонтировали и построили почти 400 км автодорог, в том числе 170 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом регион комплексно подходит к содержанию улиц: на отремонтированные дороги выходит новый комфортный и экологичный транспорт. В дополнение к автобусам, приобретённым в рамках региональной программы обновления общественного транспорта, мы получим вместительные НефАЗы, закупка которых профинансирована из федерального бюджета», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

В ближайшее время город Кемерово получит 15 новых автобусов, которые планируется направить на обслуживание маршрута № 51.

За три года, с 2019-го по 2021-й, общее количество новых автобусов, поставленных в регион, составит 1 100.

Фото: ako.ru