Более 300 новых автобусов получит Кузбасс в 2021 году

Общее количество новых автобусов, поставленных в регион, составит 1 100.
В этом году в Кемеровской области продолжится серьёзное обновление автопарка. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году Кузбасс получит 305 автобусов.
«В 2020 году в Кузбассе отремонтировали и построили почти 400 км автодорог, в том числе 170 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом регион комплексно подходит к содержанию улиц: на отремонтированные дороги выходит новый комфортный и экологичный транспорт. В дополнение к автобусам, приобретённым в рамках региональной программы обновления общественного транспорта, мы получим вместительные НефАЗы, закупка которых профинансирована из федерального бюджета», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.
В ближайшее время город Кемерово получит 15 новых автобусов, которые планируется направить на обслуживание маршрута № 51.
За три года, с 2019-го по 2021-й, общее количество новых автобусов, поставленных в регион, составит 1 100.
Фото: ako.ru
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