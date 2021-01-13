В Кемерове планируют построить ещё один торговый центр

Она расположится на бульваре Строителей.

В столице Кузбасса планируют построить новый торговый центр. Его намерена возвести на бульваре Строителей компания, которая строит жильё в этом районе.

Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте застройщика. На опубликованном организацией проекте видно, что там также построят новые поликлинику, школу, детский сад и храм. При этом сроки реализации проекта застройщик не озвучил.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Кемерове анонсировали строительство двух новых дорог в этом районе.

Фото: instagram.com/progrand_kemerovo