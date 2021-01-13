Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 января

Один пациент скончался.

По данным на утро 13 января в Кемеровской области выявили 111 новых случаев заражения COVID-19.

«У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии лёгких. Он проживал в Междуреченске», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Один пациент скончался.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 27 478 случаев коронавируса: 2 413 человек получают медицинскую помощь, 24 573 выздоровели, 492 скончались.