Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе легковушку смяло в ДТП с КамАЗом: ес...

В Кузбассе легковушку смяло в ДТП с КамАЗом: есть пострадавший

13 января 2021 в 13:03

Водитель ВАЗа пытался совершить обгон.

В Гурьевском муниципальном округе столкнулись ВАЗ и грузовик с прицепом. По данным ГИБДД Кузбасса, дорожная авария произошла около 9:40 на 27-м километре автодороги «Белово — Гурьевск — Салаир».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 при объезде стоящего на обочине и частично занимающего проезжую часть дороги автомобиля, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем КАМАЗ с полуприцепом», - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП травмирован водитель ВАЗа, женщина 34 лет. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение.

Кузбассовцев призывают быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования ПДД. Перед выполнением любых манёвров, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, следует убедиться в их безопасности.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса.


Читайте также

Content muj 1024x682
Полицейские рассказали, сколько ножевых ранений нанесли друг другу кузбассовцы в праздники
Content 0ce59fe0 54af 11eb b250 3fce820dea90
Более 300 новых автобусов получит Кузбасс в 2021 году
Content 7c8202a0 553d 11eb bd1b 41e14372af19
В Кемерове планируют построить ещё один торговый центр
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 января

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?