В Кузбассе легковушку смяло в ДТП с КамАЗом: есть пострадавший

Водитель ВАЗа пытался совершить обгон.

В Гурьевском муниципальном округе столкнулись ВАЗ и грузовик с прицепом. По данным ГИБДД Кузбасса, дорожная авария произошла около 9:40 на 27-м километре автодороги «Белово — Гурьевск — Салаир».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 при объезде стоящего на обочине и частично занимающего проезжую часть дороги автомобиля, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем КАМАЗ с полуприцепом», - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП травмирован водитель ВАЗа, женщина 34 лет. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение.

Кузбассовцев призывают быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования ПДД. Перед выполнением любых манёвров, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, следует убедиться в их безопасности.

Фото: ГИБДД Кузбасса.