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Кемеровчанин не смог избавиться от кольца - пришлось обращаться к спасателям

13 января 2021 в 14:32

Операция по спасению продлилась несколько минут.

Отёкший палец стал поводом для кемеровчанина обратиться к спасателям. Житель Ленинского района города не смог самостоятельно снять кольцо и был вынужден обратиться за помощью к спасателям.

«Серебряное кольцо сильно передавило безымянный палец правой руки, и тот начал опухать. Как рассказал горожанин, ещё вечером он заметил отёк, но не предал этому особого значения. А ночью мужчина проснулся с сильной болью, снять украшение самостоятельно уже не удалось», - рассказали медики.

Прибившие на место спасатели «перекусили» кольцо специальным инструментом. Операция продлилась несколько минут.

Спасатели напоминают: при отёке рук следует незамедлительно снять украшения – нельзя терпеть боль и ждать, пока опухоль сама спадёт. В случае, если необходима помощь, сообщите об этом на «единый номер вызова экстренных служб» — 112.


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