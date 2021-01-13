Илья Середюк поставил прививку от коронавируса

Об этом мэр Кемерова сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Глава областной столицы Илья Середюк поставил прививку от COVID-19. Как сообщил в своём Instagram-аккаунте мэр, перед вакцинацией он прошёл обязательный осмотр. Ему измерили температуру, давление, сатурацию, также врач задал все необходимые вопросы.

«Также в поликлинике мне рассказали, что после вакцинации у всех зарегистрированных на сайте «Госуслуги» в личном кабинете появится дневник наблюдения за состоянием здоровья. Эта информация будет доступна медработникам», — добавил градоначальник.

Напомним, в декабре 2020 года прививку от COVID-19 поставил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk