Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 января

Скончались два пациента.

По данным на утро 14 января в Кемеровской области выявили 112 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 18, Кемерово — 18, Междуреченск — 16, Прокопьевск — 14, Белово — 12, Осинники — 10, Новокузнецкий район — 7, Калтан — 3, Беловский район — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Прокопьевский муниципальный округ — 2, Топкинский муниципальный округ — 2, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Гурьевский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1987 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. Она проживала в Таштаголе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 27 478 случаев коронавируса: 2 413 человек получают медицинскую помощь, 24 573 выздоровели, 492 скончались.