Массовое ДТП с маршруткой в Кемерове: есть пострадавший

Три иномарки и автобус столкнулись на Марковцева.

Массовая авария произошла вечером 13 января в Кемерове на улице Марковцева. Около 18:50 здесь столкнулись три иномарки и автобус ПАЗ. Травмы получил один человек.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Škoda Rapid, двигаясь со стороны проспекта Ленинградского, при выполнении поворота налево вне перекрёстка в дворовой проезд не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. От удара «Шкоду» отбросило на автомобили Subaru Forester и Renault Logan», - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пассажир «Шкоды», женщина 37 лет, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В момент автоаварии в автобусе находились два пассажира, никто из них не пострадал.