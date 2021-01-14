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Массовое ДТП с маршруткой в Кемерове: есть пострадавший

14 января 2021 в 09:58

Три иномарки и автобус столкнулись на Марковцева.

Массовая авария произошла вечером 13 января в Кемерове на улице Марковцева. Около 18:50 здесь столкнулись три иномарки и автобус ПАЗ. Травмы получил один человек.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Škoda Rapid, двигаясь со стороны проспекта Ленинградского, при выполнении поворота налево вне перекрёстка в дворовой проезд не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. От удара «Шкоду» отбросило на автомобили Subaru Forester и Renault Logan», - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пассажир «Шкоды», женщина 37 лет, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В момент автоаварии в автобусе находились два пассажира, никто из них не пострадал.


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