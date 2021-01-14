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Кузбассовца оштрафовали на 3,5 миллиона за торговлю контрафактом

14 января 2021 в 13:09

Мужчина продавал нелегальный алкоголь.

В Кемеровском районе судебные приставы взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 3, 5 млн руб. Ранее кузбассовец вместе со знакомыми занимался производством и продажей нелегального спиртного.

«Спиртосодержащая продукция изготавливалась при помощи специального оборудования, путём смешивания спирта с водой. После чего полученная жидкость разливалась в стеклянную тару, на которую были наклеены этикетки различных производителей», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Кузбассу.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, в отношении него возбудили уголовное дело. При этом у него обнаружили и изъяли более 17 тыс. бутылок контрафактной продукции.


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