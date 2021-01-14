В Кемерове первоклассница угрожала школьникам ножом

Инцидент произошел на Лесной Поляне.

В одной из школ кемеровской Лесной Поляны первоклассница угрожала ученикам ножом. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомлённый источник, девочка пришла в образовательное учреждение ещё в конце 2020 года — в декабре.

«Первоклассница пришла в школу с большим ножом — тесаком, ещё в декабре. Тогда она сказала, что нападёт на одноклассника. Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом — у него диагностировали повреждение глаза. Из-за случившегося родители первоклассников боятся водить детей в школу», — цитирует собеседника издание.

По данному факту проверку проводит управления образования администрации Кемерова.