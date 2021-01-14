В Крещение в Кемерове организуют четыре купели

Места для купания будут работать 18 и 19 декабря.
В Крещение в Кемерове будут организованы четыре купели. Как сообщили в администрации города, места для купания будут работать 18 и 19 декабря:
Их адреса:
- оз. Красное, восточный берег: 19 января с 12:00 до 22:00;
- зона отдыха «Чайка» (ул. 4-я Заречная, 54): с 22:00 18 января до 22:00 19 января;
- купель храма Воскресения Христова (родник на ул. 1-я Заречная, 192): с 22:00 18 января до 22:00 19 января;
- территория Храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (п. Боровой, ул. Святой источник, 26/к2): с 22:00 18 января до 22:00 19 января.
При этом последнее погружение будет возможно до 22:00 19 января. Затем все купели закроют на консервацию.
Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС подготовили рекомендации для горожан, которые решили окунуться в купелях. Например, перед нырянием в прорубь нужно разогреть тело, сделав разминку, а также не находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. С полным перечнем рекомендаций можно ознакомиться на сайте администрации.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы