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Более 1 000 кемеровчан человек поставили прививку от коронавируса

15 января 2021 в 09:55

Уже в феврале город получит ещё 29 070 доз вакцины от коронавируса.

Мэр Кемерова провёл расширенное заседание городского оперштаба по реализации мер профилактики коронавируса. В рамках штаба была создана рабочая группа, решающая вопросы вакцинации от COVID-19. По данным представителей оперштаба на 14 января в Кемерове вакцину получили 1 212 человек.

Поставить прививку уже сейчас может любой желающий, обратившись в поликлинику по месту жительства. Для этого предварительно нужно записаться в регистратуре поликлиники или по круглосуточному телефону 122. Перед прививкой необходимо сдать кровь на антитела к коронавирусу: и вакцинация, и предварительный анализ крови проводятся бесплатно.

«По итогам заседания рабочей группы был намечен план мероприятий по взаимодействию кемеровских организаций и предприятий в целях эффективного проведения вакцинации и создания иммунитета у населения к опасному заболеванию», — сообщили в администрации города.

Уже в феврале город получит ещё 29 070 доз вакцины от коронавируса.

 

Фото: kemerovo.ru

 


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